Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji yarın için sağanak yağış uyarısında bulundu

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
 
İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

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