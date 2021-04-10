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Meteoroloji'de Marmara açıklaması

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:27
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra hafif yağış bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Trakya ile Marmara'nın doğusunda beklenen zirai don riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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