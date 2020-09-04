Meteoroloji'den 12 kent için uyarı: Sağanak yağış geliyor!

04 Eylül 2020 Cuma 09:24 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 09:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; lTürkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne’nin kuzeyi, Tekirdağ’ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir'in batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BU SAATLERE DİKKAT!

Hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu