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Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji, haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılırken, vatandaşlara yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

16 Aralık 2023 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son hava tahmin raporuna göre 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

17 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Sarı kod uyarısı alan iller: Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya

Turuncu kod uyarısı alan iller: Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyıları ve Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları tedbirli olmaya çağırdı. Vali Gül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır."

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. sorunlar için dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olun çağrısı yapıldı.

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