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Meteoroloji'den 45 il için ''sarı'' kodlu uyarı

Meteoroloji, İstanbul dahil 45 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

20 Nisan 2024 Cumartesi 08:04 - Güncelleme:
Meteoroloji'den 45 il için ''sarı'' kodlu uyarı
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Yurdun iç ve batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 45 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün batı kesimlerden başlayarak Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz'de beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sağanak ve fırtına için sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, kuvvetli yağış ve fırtına beklenen, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Muğla, kuvvetli rüzgar beklenen, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

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