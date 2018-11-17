Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ile don uyarısı yapıldı.
- AA
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabaha kadar hava bölge genelinde parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve bölgesel sis ile pus görülebileceğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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