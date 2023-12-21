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Meteoroloji'den 5 il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
Meteoroloji'den 5 il için kar uyarısı
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15. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yağış olması beklenmekte olduğunu bildirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerinde, yer yer yoğun kar ve karla karışık yağmur şeklinde yağışların olması beklenmekte olduğu belirtildi.

Gerçekleşmesi muhtemel kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu kaydedildi.

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