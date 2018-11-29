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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenilen sağanağın bugün akşam saatlerinden itibaren 1 Aralık öğle saatlerine kadar zaman zaman etkisini artırarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt'te kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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