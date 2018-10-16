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Meteorolojiden 5 il için toz taşınımı uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı bulutlu, Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey, Elazığ'ın batı kesiminde ise bu akşam ve yarın sabah saatlerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarların güney ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölge genelinde toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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