Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Meteorolojiden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
- AA
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
YER YER DOLU YAĞIŞINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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