Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji X sosyal medya üzerinden vatandaşları uyardığı paylaşımda, "Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

��️8 Aralık 2023 Cuma

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

��Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

��️Hava Sıcaklığı: Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/noudpiIUKp — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 8, 2023