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Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor' ifadelerine yer verildi.

8 Aralık 2023 Cuma 10:06 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı
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Meteoroloji X sosyal medya üzerinden vatandaşları uyardığı paylaşımda, "Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

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