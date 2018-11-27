Meteoroloji'den Antalya için çok kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya ve çevreleri için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
- DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bugün öğleden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Çarşamba ve Perşembe günleri Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) aralıklarla şiddetli olmasının beklendiği bildirildi.
Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı yetkililerden ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi...
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