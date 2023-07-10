Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı: Günlerce sürecek

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.Önümüzdeki günlerde bazı şehirlerde beklenen sıcaklıklar:
Ankara : 31-35
İstanbul : 32-36
İzmir : 36-40
Edirne : 37-41
Çanakkale : 36-39
Muğla : 36-40
Adana : 38-42
Antalya : 37-43
Kayseri : 30-32"O SAATLER ARASINDA DIŞARIDA OLMAYIN"
Meteoroloji, sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.SAAT VE TARİH VERİLDİ
Yapılan uyarıda; kavurucu sıcakların yarın saat 12:00'dan itibaren başlayacağı, pazar günü saat 16:00'a kadar süreceği bildirildi.