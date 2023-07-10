Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı: Günlerce sürecek

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Ankara : 31-35

İstanbul : 32-36

İzmir : 36-40

Edirne : 37-41

Çanakkale : 36-39

Muğla : 36-40

Adana : 38-42

Antalya : 37-43

Kayseri : 30-32

Meteoroloji, sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Yapılan uyarıda; kavurucu sıcakların yarın saat 12:00'dan itibaren başlayacağı, pazar günü saat 16:00'a kadar süreceği bildirildi.