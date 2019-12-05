Meteoroloji’den bu iller için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Aralık hava durumu raporu yayınlandı. Raporda, 5 il için şiddetli kar yağışı bekleniyor. Özellikle, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya ve Kayseri çevrelerinde çok yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Akadeniz’in iç kesimlerinde şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması tahmin ediliyor.

DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıkları güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma sel su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa), Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu