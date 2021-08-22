22 Ağustos 2021 Pazar 12:16 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 12:16

İstanbul 15 günlük hava durumu, megakentte yaşayan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji İstanbul hava durumu tahminlerinde sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yarın İstanbul'da ne zaman yağmur yağacak? İşte İstanbul için 15 günlük hava durumu

Meteoroloji, hava durumu tahminleri doğrultusunda 13 ile sağanak yağış uyarısında bulundu.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Erzurum, Kars, Ardahan, Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İstanbul'un Anadolu Yakasında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise 2 dereceye kadar düşüş bekleniyor.

Salı günü yağışlar Marmara Bölgesi'ni terk edecek. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 en düşük sıcaklık ise 23 derece olarak ölçülecek. Doğu Karadeniz'de ise yağışlar devam ediyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Erzurum, Kars, Ardahan, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor

UYARILAR

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.