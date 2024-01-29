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Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu alarm! Kar, fırtına ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji'nin 'Türkiye için uyarı durumu' haritasında bugün sarı alarm sadece İstanbul için yandı. İstanbul'un farklı ilçelerinde fırtına, kar ve sağanak bekleniyor.

TRT Haber29 Ocak 2024 Pazartesi 05:32 - Güncelleme:
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu alarm! Kar, fırtına ve sağanak bekleniyor
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İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı ilçelerde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde Fatih, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı başladı.

Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Çatalca'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.

İstanbul'da beklenen yağışlar genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

YAĞIŞ SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yağışların, salı günü sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte aralıklarla kuzey kesimlerde deniz etkili kar yağışı olarak zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK

AKOM'dan gerçekleşmesi beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle kentte kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

AKOM'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor. Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine

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