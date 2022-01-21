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Meteorolojiden kritik uyarı

Kırşehir Valiliği hafta sonu itibariyle kentte yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 11:56 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 11:56
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Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması istenildi. Yapılan açıklamada; "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Kırşehir ve çevresinde 22 Ocak Cumartesi gününden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Kar yağışı ve soğuk havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk, çığ tehlikesi, trafikte aksamalar ve zirai don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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