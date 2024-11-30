İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
Güncel

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege denizlerinde yarın fırtına bekleniyor.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 16:45 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın ilk saatlerde batıdan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise fırtınanın aynı kuvvette yarın ilk saatlerde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın Marmara Denizi'nde pazartesi günü ilk saatlerde, Kuzey Ege'de ise pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde de yarın sabah saatlerinde etkili olacak fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.