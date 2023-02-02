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Meteoroloji'den sağanak kar uyarısı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman? İstanbul için 15 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre hafta sonu İstanbul dahil birçok ilde sağanak kar yağışı bekleniyor. 3 gün boyunca devam edecek olan kar yağışı; Kıyı Ege, Orta Karadeniz ve Akdeniz kıyıları hariç tüm illerde etkisini gösterecek. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman? İşte İstanbul için 15 günlük hava durumu raporu

2 Şubat 2023 Perşembe 16:56 - Güncelleme:
Meteoroloji'den sağanak kar uyarısı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman? İstanbul için 15 günlük hava durumu
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İstanbul'da kar yağışı için alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre; Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde 'yoğun kar yağışı' bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 derece altında seyredecek. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. Cumartesi gece saatlerinde başlayacak olan kar yağışı, yer yer sağanak şeklinde gerçekleşecek.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

Kar yağışı, Şubat'ın 4, 5, 6 ve 7'sinde etkili olacak.

Cumartesi gecesi Pazar, Pazartesi ve Salı günü etkisini gösterecek olan kar yağışıyla birlikte İstanbul'da kar kalınlığının 60 cm'yi geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre İstanbul'a hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgası gelecek. Hafta başında gerçekleşen kar yağışının ardından daha yoğun bir şekilde yağacak.

Cumartesi gece saatlerinde başlayacak olan kar yağışı 3 gün aralıksız devam edecek. Uzmanlar, trafiğe çıkacak olan vatandaşları 'kış lastiği ve zincir' konusunda uyardı.

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