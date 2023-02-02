İstanbul'da kar yağışı için alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre; Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde 'yoğun kar yağışı' bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 derece altında seyredecek. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. Cumartesi gece saatlerinde başlayacak olan kar yağışı, yer yer sağanak şeklinde gerçekleşecek.

Kar yağışı, Şubat'ın 4, 5, 6 ve 7'sinde etkili olacak.

Cumartesi gecesi Pazar, Pazartesi ve Salı günü etkisini gösterecek olan kar yağışıyla birlikte İstanbul'da kar kalınlığının 60 cm'yi geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU



Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre İstanbul'a hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgası gelecek. Hafta başında gerçekleşen kar yağışının ardından daha yoğun bir şekilde yağacak.

Cumartesi gece saatlerinde başlayacak olan kar yağışı 3 gün aralıksız devam edecek. Uzmanlar, trafiğe çıkacak olan vatandaşları 'kış lastiği ve zincir' konusunda uyardı.

Birinci cemre ne zaman düşecek?