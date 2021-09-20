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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 14:46 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:46
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ve Karabük'ün kuzey ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı, Samsun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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