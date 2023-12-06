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Meteorolojiden şiddetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklendiğini açıklayarak sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 02:11 - Güncelleme:
Meteorolojiden şiddetli kar yağışı uyarısı
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Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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