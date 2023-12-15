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Meteoroloji'den uyarı! Marmara Bölgesi'nde 7 ilde fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

AA15 Aralık 2023 Cuma 16:18 - Güncelleme:
Meteoroloji'den uyarı! Marmara Bölgesi'nde 7 ilde fırtına bekleniyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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