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Meteorolojiden Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu için yağış uyarısı geldi

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

  • AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Çanakkale, Antalya, Trabzon, Rize, Artvin ve Şırnak çevreleriyle Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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