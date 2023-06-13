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Meteoroloji'den yağış uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

AA13 Haziran 2023 Salı 18:19 - Güncelleme:
Meteoroloji'den yağış uyarısı! Kuvvetli olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmine göre, yarın Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu, Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusu, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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