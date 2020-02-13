Metin Feyzioğlu'ndan Kadir Şeker açıklaması: Dosyalarını istedim

13 Şubat 2020 Perşembe19:46 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 19:53

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15 Şubat Cumartesi Günü KKTC’de Uluslararası bir Sempozyum düzenleyeceklerini söyleyen Feyzioğlu, Kıbrıs milli meselemiz yani hükümetler üstü mesele. Bugün o siyasetçi yarın başka siyasetçi ama Kıbrıs Milli meseledir değişmez ve Türk Milletinin asli bir parçasıdır Kıbrıs.

Feyzioğlu “KKTC halkını 2004 yılından bu yana müzakerelerle ezmeye çalıştılar. Avrupa Birliğine alarak şımarttılar. Şımaran Rum Kesimi Kuzey Kıbrıs kesimini ezmeye çalıştı artık müzakerelere devam etmenin anlamı olduğunu düşünmüyorum dedi. TBB Başkanı Feyzioğlu “ Müzakereler Rumlara yaradı Türklere zarar verdi” dedi.

Cumartesi günü yapılacak sempozyumda Maraş’ın KKTC Egemenliğinde Maraş’ı eski sahiplerine açıyoruz diyeceğiz.

GÖREV TALEP EDİYORUM

“Türkiye neden Suriye’de hala anlamayanlara anlatalım. Türkiye’nin topraklarının bütünlüğü Suriye’den başlıyor. Dış politika ve uluslararası hukukta haklı olmak yetmiyor güçlü de olmak gerekiyor. Türkiye doğru yaptı.

Sosyal medyada Fetöcü’ler bizim Rusya ile silahla çatışmaya girmemiz için gaz veriyorlar.

Bizi Saddam’ın durumuna düşürmek isterler.

Türkiye ırak değil bizde de Saddam yok.

Ben bu konuda görev talep ediyorum. Devlet başkanları düzeyinde görüşme yapılamıyorsa ortam hazırlanır Türkiye Barolar Birliği olarak Suriye Barolar Birliği Başkanı ile görüşürüm. Ticaret anlamında da Rıfat Hisarcıklıoğlu görüşür bu şekilde aradaki buzlar eriri.

İNFAZ YASASI

Biz aspirin tedbir infaz indirimi ve aflarla sistemi sürekli bozduk. Cezaların yatırımını bitmez tükenmez hale getirdik. Her cezadan en sonunda bir yıl ya da iki yılı silelim dedik. 2 yılı yatırmıyoruz. 6 yıl ceza alan da çıkamıyor. Adalet Bakanlığında olan tasarı ile çoktan çok yıl azdan az yıl düşülmesi olacak.

KADİR ŞEKERCİ

Sosyal medya hedefleri üzerinden yorum yapmayı ret ederim. Dosyalarını istedim geliyor. Kadir şeker kasten yapmadığına ikna olursam bir genç evladımıza katkıda bulunacağım. Davaya ben de gireceğim.