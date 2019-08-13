30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,565
  • 6,2261
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Metina düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Canan Karatay'dan 'yağ' önerisi

Canan Karatay'dan 'yağ' önerisi

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Ticaret savaşı kripto parayı da vurdu

Ticaret savaşı kripto parayı da vurdu

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

Trump Çarşamba günü imzayı atacak

Trump Çarşamba günü imzayı atacak

The Guardian: Birleşik Krallık diplomatlarını geri çekecek

The Guardian: Birleşik Krallık diplomatlarını geri çekecek

Ermenistan askeri böyle teslim oldu

Ermenistan askeri böyle teslim oldu

Hong Konglu protestocular havalimanını işgal etti... Uçuşlar iptal

Hong Konglu protestocular havalimanını işgal etti... Uçuşlar iptal
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta... Büyük ilgi görüyor

Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta... Büyük ilgi görüyor

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA