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Güncel

Metina'da terör örgütü PKK'ya darbe vuran operasyon: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA23 Mart 2024 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
Metina'da terör örgütü PKK'ya darbe vuran operasyon: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadeleri kullanıldı.

  • Metina
  • operasyon

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