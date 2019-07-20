Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Esenler'de bulunan Metris Cezaevi yanındaki askeri alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Otların tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin askeri alanda çalışması devam ediyor.