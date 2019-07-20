Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın
METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.
- DHA
Esenler'de bulunan Metris Cezaevi yanındaki askeri alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Otların tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin askeri alanda çalışması devam ediyor.
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