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Metro istasyonu dumana boğuldu! İstanbullular İBB'ye tepki gösterdi

Yenikapı metro durağında bir vagondan duman çıkması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Bazı yolcular, bekleme sürelerinin uzaması ve dumanın etkilediği duraktaki havalandırmanın yetersizliği yüzünden duruma tepki gösterdi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 22:47 - Güncelleme:
Metro istasyonu dumana boğuldu! İstanbullular İBB'ye tepki gösterdi
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Akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerin yapıldığı duraktaki vagondan henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

Metrodaki teknik arızanın giderilmesi için seferlerin durdurulması sebebiyle durakta yolcu yoğunluğu oluştu. Görevliler, duman nedeniyle yolculardan durağı tahliye etmelerini istedi.

Bazı yolcular, bekleme sürelerinin uzaması ve dumanın etkilediği duraktaki havalandırmanın yetersizliği yüzünden duruma tepki gösterdi.

Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

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