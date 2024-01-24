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Güngören'de metro istasyonunda korku dolu anlar! Yürüyen merdiven basamakları yerinden çıktı

Güngören'de metro girişindeki yürüyen merdivenin basamaklarının yerinden çıkması nedeniyle bazı yolcular zor anlar yaşadı. Görgü tanığı bir vatandaş, 'Ucuz atlattık. Yaralanan olmadı. Merdiveni boşalttık. Parçalanmaya başladı merdiven.' diye konuştu.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Güngören'de metro istasyonunda korku dolu anlar! Yürüyen merdiven basamakları yerinden çıktı
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Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Üçyüzlü metro durağı girişinde bulunan yürüyen merdivenlerin basamakları henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı. Bu sırada bazı yolcular bazı basamakları sökülen merdivenden güçlükle inebildi.

Olay yerine gelen görevliler merdivenleri kullanıma kapatarak bakıma aldı.

Vatandaşlardan Zeki Güler gazetecilere, işten döndüğü sırada olayın yaşandığını anlatarak, "Merdivene bindikten sonra bir patırtı koptu. Buradan vidalar fırlamaya başladı. Ben orta kısımdaydım. 5-6 kişi vardı merdivende." dedi.

Merdivendeki bir kişiyi koşması için uyardığını aktaran Güler, "Güvenlik görevlilerine haber verdim. Ucuz atlattık. Yaralanan olmadı. Merdiveni boşalttık. Parçalanmaya başladı merdiven." diye konuştu.

Güler, merdivenlerin ayda 3-4 kez bozulduğunu belirtti.

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