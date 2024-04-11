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Metrobüs duraklarında izdiham: Vatandaşlar kalabalık nedeniyle yürümekte zorlandı

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde metro ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Avcılar'da metrobüse en yakın durak olan İBB Sosyal Tesisleri durağında gün boyu yaşanan yoğunluk izdihama dönüştü. Şirinevler metrobüs durağında da yoğunluk yaşanırken, Üsküdar metrosunda vatandaşlar kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı.

DHA11 Nisan 2024 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
Metrobüs duraklarında izdiham: Vatandaşlar kalabalık nedeniyle yürümekte zorlandı
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Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri durağındaki metrobüs üst geçidinde yoğunluk oluştu. Bebek arabalı ve engelli araçlarıyla durağa ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar üst geçitte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğunluktan şikayet eden bir vatandaş "Geldiğime geleceğime pişman oldum. Hiçbir yer engeliye uygun değil. Her taraf tümsek keşke gelmeseydim " diye konuştu. Başka bir vatandaş ise, "Şurayı görüyorsunuz İstanbul gibi büyük bir metropole yakışmayan bir görüntü. İnsanlarımız herşeyin en güzeline layık. Bu konuyla ilgili mutlaka çözüm üretilmesi gerekiyor. "dedi.

METROBÜS ÜST GEÇİDİNDE YOĞUNLUK

İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca metro metrobüs ve otobüslerin ücretsiz olmasını fırsat bilenler toplu taşımayı tercih etti. Şirinevler metrobüs durağında bekleyenler yoğunluk oluşturdu. Üsküdar'daki metro istasyonunda oluşan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.

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