Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri durağındaki metrobüs üst geçidinde yoğunluk oluştu. Bebek arabalı ve engelli araçlarıyla durağa ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar üst geçitte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğunluktan şikayet eden bir vatandaş "Geldiğime geleceğime pişman oldum. Hiçbir yer engeliye uygun değil. Her taraf tümsek keşke gelmeseydim " diye konuştu. Başka bir vatandaş ise, "Şurayı görüyorsunuz İstanbul gibi büyük bir metropole yakışmayan bir görüntü. İnsanlarımız herşeyin en güzeline layık. Bu konuyla ilgili mutlaka çözüm üretilmesi gerekiyor. "dedi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca metro metrobüs ve otobüslerin ücretsiz olmasını fırsat bilenler toplu taşımayı tercih etti. Şirinevler metrobüs durağında bekleyenler yoğunluk oluşturdu. Üsküdar'daki metro istasyonunda oluşan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.