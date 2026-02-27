İSTANBUL 6°C / 4°C
Güncel

Metrobüsler birbirine girdi! Yaralılar var

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

AA27 Şubat 2026 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Metrobüsler birbirine girdi! Yaralılar var
ABONE OL

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen iki metrobüsten biri, İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na yakın bölgede önündeki metrobüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu metrobüslerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı yolcuları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı.

Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu.

Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

