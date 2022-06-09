Metrobüsler durmadı! Vatandaşlar isyan etti

Alınan bilgiye göre, akşam Topkapı istikametinde ilerleyen bazı metrobüsler duraklardan yolcu almadan geçti. Bu nedenle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştuğu gözlendi. Bazı duraklarda ise uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

TEPKİ OLARAK METROBÜS YOLUNA İNDİ

Beylikdüzü Cumhuriyet durağında duruma tepki gösteren bir kişi, güzergaha çıkarak dörtlü sinyallerini yakarak durmayıp devam edecek olan, başka bir metrobüsün önünde durdu.

Metrobüs sürücü ise fren yaparak durakta beklemek zorunda kaldı. Metrobüslerin durmayıp devam etmesine tepki amaçlı yola çıkan vatandaş, bir süre metrobüs şoförüne sitemde bulundu. Bu kişinin sürücüye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Metrobüsün kapılarını açmasının ardından ise, vatandaşlar araçlara binip yoluna devam etti.

Bir süre sonra metrobüs hattındaki seferler normale döndü.