İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2055
  • EURO
    18,2985
  • ALTIN
    1020.31
  • BIST100
    2571.57
Güncel

Metrobüsler durmadı! Vatandaşlar isyan etti

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüslerin bir süre yolcu almadan geçmesi dolayısıyla duraklarda yoğunluk yaşandı. Arka arkaya geçen metrobüslerin durmayarak yola devam etmesi, durakta bekleyenleri isyan ettirdi. Yaşanan o ilginç anlar kameraya yansıdı.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 23:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, akşam Topkapı istikametinde ilerleyen bazı metrobüsler duraklardan yolcu almadan geçti. Bu nedenle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştuğu gözlendi. Bazı duraklarda ise uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

TEPKİ OLARAK METROBÜS YOLUNA İNDİ

Beylikdüzü Cumhuriyet durağında duruma tepki gösteren bir kişi, güzergaha çıkarak dörtlü sinyallerini yakarak durmayıp devam edecek olan, başka bir metrobüsün önünde durdu.

Metrobüs sürücü ise fren yaparak durakta beklemek zorunda kaldı. Metrobüslerin durmayıp devam etmesine tepki amaçlı yola çıkan vatandaş, bir süre metrobüs şoförüne sitemde bulundu. Bu kişinin sürücüye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Metrobüsün kapılarını açmasının ardından ise, vatandaşlar araçlara binip yoluna devam etti.

Bir süre sonra metrobüs hattındaki seferler normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.