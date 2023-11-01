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Metroda ‘tükürük' kavgası

4. Levent'te metroda yolculuk yapan iki şahıs arasında yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir anda grup kavgasına dönüştü.

IHA1 Kasım 2023 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Metroda ‘tükürük' kavgası
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Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane 4. Levent metro durağında meydana geldi. İddiaya göre yolculuk yapan iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, bir şahıs diğerinin yüzüne tükürdü. Ardından iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü. Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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