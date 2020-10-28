28 Ekim 2020 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:20

Bugünün anlam ve önemine binaen sosyal medyada Ayetli ve hadisli Mevlid Kandili kutlama mesajları paylaşılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili tüm İslam aleminde bugün idrak ediliyor. İslam dininde çok önemli bir yeri olan Mevlid Kandili, bu yıl da huşu içerisinde kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerine, akrabalarına ve arkadaşlarına mesajlar göndermek isteyenler şimdiden en güzel resimli Mevlid Kandili mesajlarını araştırmaya başladılar. Bugüne özel Mevlid kandili mesajları Ayetli ve Hadisli mesajları sizler için derledik. İşte Ayetli ve hadisli Mevlid Kandili kutlama mesajları.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI AYETLİ VE HADİSLİ

-"Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, hayırlı kandiller!

"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Biz seni ancak alemlere Rahmet olarak gönderdik. (Enbiya' 107) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-"Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, hayırlı kandiller!

Bütün kainatı nurla dolduran Peygamberimiz Hz.Muhammed'in(s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle... Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

-"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller...

Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Rasulallah. Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Ayetli ve hadisli Mevlid Kandili kutlama mesajları

Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.-Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim! İyi ki doğdun ya Resulullah. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!

"Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat Ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin." Mevlid Kandiliniz mübarek olsun! -Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı kandiller.

Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin.

Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, bu kandilde İslam birliği için dua etmeyi, dünyadaki zulmün bitmesini Allah'tan istemeyi unutmayalım.

Hayırlı Kandiller "Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül! Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül."

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller...

Resimli Mevlid Kandili mesajları 2020

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Hazreti Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

Resimli Mevlid Kandili mesajları 2020

Türk bayraklı mevlid kandili mesajları 2020