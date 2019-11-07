Mevlid Kandili resimli mesajları: En güzel Mevlid Kandili mesajları sizlerle!

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili öncesi en çok araştırılan konulardan biri de kandil mesajları olarak karşımıza çıkıyor. Kandil günlerinin hissettirdiği güzel duyguları özellikle uzakta olan sevdiklerine ileterek onları unutmadıklarını göstermek isteyen müslümanlar şimdiden en güzel kandil mesajları araştırması yapmaya başladılar. Mevlid Kandili resimli mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. En güzel Mevlid Kandili mesajları sizlerle..

MEVLİD KANDİLİ RESİMLİ MESAJLARI

EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarinizin Rabbin yüce katina -iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.