31 Mart gecesi Büyükçekmece'nin AK Parti Belediyeciliği ile tanışacağını ifade eden Uysal, "Büyükçekmece ilçemiz hak ettiği hizmeti AK Parti ile almaya başlayacak. Büyükçekmece, İstanbul'un cazibe merkezi ve en güzel ilçesi olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını teşkilatın ve toplumun her kesimi ile buluşarak sürdürüyor. Başkan Uysal dün akşam AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen “Büyükçekmece Vefa Buluşması"nda ilçede yıllardır gece gündüz demeden çalışan vefakar AK Parti’liler ile bir araya geldi. Yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Uysal, "31 Mart gecesi Büyükçekmece'nin AK Parti Belediyeciliği ile tanışmaya başlayacağı tarih olacak. Üç dönemdir alamadığı hizmeti bizler bir dönemde Büyükçekmece'ye vereceğiz. Planlama doğru yapıldıktan sonra İstanbul'da coğrafi açıdan Büyükçekmece'den daha güzel bir yer yok" diye konuştu.

-METROBÜS HATTI SİLİVRİ'YE KADAR UZANACAK-

Büyükçekmece'nin önemli problemlerinden biri olan ulaşım problemini çözeceklerini kaydeden Uysal, yeni ulaşım ağı ile ilgili şu müjdeleri verdi: "Büyükçekmece'nin ulaşım problemini çözeceğiz. Hem Metro hem Metrobüs Büyükçekmece'ye gelecek.

Yenikapı - Beylikdüzü Metro Hattı'nı geçtiğimiz Ağustos ayındaki ekonomik ve kur saldırısı olmasaydı ihalesini yapmış olacaktık. Şu anda arkadaşlarım bu proje üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Büyükçekmece'ye bu hattımızı uzatacağız. TÜYAP'ın olduğu bölge zemin olarak kaygan. Bu problemi aşmak için gerekirse açıktan havaray gibi götüreceğiz, ya da gerekiyorsa bir kilometre daha uzatarak göl kenarından dolaştıracağız. Şimdi bu iki ihtimal üzerine çalışıyoruz.

İnşallah burayı ihaleye çıkarırken Yenikapı - Büyükçekmece Metro Hattı olarak çıkacağız. Göreve geldiğimde Metrobüs'ün Büyükçekmece'ye uzatılmasının insanlarımıza eziyet olacağını söylemiştim. Biz halkımıza bugüne kadar hiç yanlış bir şey söylemedik. Neyi yapabileceksek onu vaat ettik. Günlük 500-600 bin kapasiteli yapılan Metrobüs hattında şimdi 950 bin yolcu taşınıyor. Bu haliyle uzatamazdık. Ama Şubat ayı içerisinde Halkalı - Gebze Banliyö hattı açılıyor. Metrobüsten 100 -150 bin yolcu bu banliyö hattına geçmiş olacak ve Metrobüs rahatlamış olacak. Bundan sonra da rahatlayan Metrobüs hattını Büyükçekmece'ye kadar uzatacağız. Metro hattımız tamamlandıktan sonra da Metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatırız."

-BİZ KAZANINCA CHP’YE OY VERENLER DE MEMNUN OLACAK-

Başkan Uysal Büyükçekmece'de AK Parti'nin kazanması ile birlikte CHP’ye oy verenleri de memnun edeceklerinin altını çizerek, "Sorunları çözmek için mahalle mahalle geziyoruz. 24 mahallemizde 35 seçim irtibat bürosu açtık. İrtibat bürolarımızda toplumumuzun her kesimin insanımıza AK Parti Belediyeciliğini anlatacağız. Üç dönem geçti. Bunu telafi etmek adına çok çalışıyoruz. Kazandıktan sonra da çok çalışacağız ama kazanmadan önce de çok çalışacağız. Hepimize görev düşüyor. Bu halk yüzde 45 oy verdiyse, dışarıdan çalışan başka insanlarda var. Hatta onlardan daha fazla insan var. Teşkilat kadar, dışarıda çalışan insanlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız bizleri buraya uygun gördüyse bizlere olan güvenlerini boşa çıkarmamalıyız" diye konuştu.

-İNSANIMIZ EN GÜZEL HİZMETLERİ HAK EDİYOR-

Büyükçekmece'nin sadece sahil tarafından ibaret olmadığını ve her tarafına AK Parti Belediyeciliği ile hizmet götürüleceğini vurgulayan Başkan Uysal, "Büyükçekmece'nin her mahallesi sahildeki Fatih Mahallesi gibi olacak. İnşallah Büyükçekmece'yi İstanbul'a layık hale getireceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü Büyükçekmece ve insanımız en güzel hizmetleri hak ediyor. Artık Büyükçekmece'nin de AK Parti Belediyeciliği ile tanışma vakti geldi" dedi.

-“KİMSENİN YAŞAM TARZINA KARIŞMADIK-KARIŞMAYIZ”-

Bazı çevrelerin AK Parti'nin Büyükçekmece'yi kazanması durumunda, 'içki ruhsatlı lokantaları kapatacaklar' yönünde asılsız sözler söylendiğini aktaran Uysal şöyle devam etti: "Biz geldiğimizde AK Parti Belediyeciliğini göstereceğiz. Biz kimsenin ne yaptığına bakmayız. Bunun da örneğini Bahçeşehir'e gidip görebilirler. 'Müdahale ediyormuşuz'. Neye müdahale ediyoruz? Başkasını rahatsız etmediği sürece herkes istediğini yapsın. Ölçümüz budur. Büyükçekmece'de bize oy vermeyenler bile 'Bir an önce burayı AK Parti kazansa da hizmet etse' diyor."

Başkan Uysal konuşmasının ardından salondakilerle birebir ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

-AİLELERE TAZİYE ZİYARETİ-

Başkan Uysal "Vafa Buluşması" programının ardından Büyükçekmece Türkoba, Fatih ve Güzelce Mahallelerindeki üç ayrı aileye taziye ziyaretlerinde bulundu.