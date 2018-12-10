Mevlüt Uysal: “Cumhurbaşkanımızın Başlattığı Çevre Hareketini Zirveye Ulaştıracağız”

Programda konuşan Uysal, “Çöp dağlarının ölüm saçtığı İstanbul’da çöp gazından 300 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiyoruz. İleri derecede biyolojik su arıtma seviyesini yüzde 45’ten yüzde 95’e çıkartacağız. “Sıfır Atık” projesi kapsamında israfı azaltmak, atıkları kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüştürmek için kapsamlı atılımlar gerçekleştireceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın, İBB Başkanlığı döneminde başlattığı çevre hareketini İstanbul’da zirveye ulaştıracağız” dedi.



Sıfır Atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde düzenlenen “İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı” devam ediyor. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde devam eden zirvenin ikinci gün programına Emine Erdoğan Hanımefendi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Emin Birpınar, milletvekilleri, parti temsilcileri, akademisyenler, uluslararası katılımcılar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehir plancıları, sanayiciler, STK ve sektör temsilcileri katıldı.

ERDOĞAN, İBB’NİN AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNERİ’Nİ ÇOK BEĞENDİ

Başkan Uysal ile birlikte önce fuar alanını gezen Emine Erdoğan, stantları tek tek ziyaret etti. İBB’nin stantlarında yer alan örnek çevre dostu projeleri ve iyi uygulama örneklerini hakkında bilgi aldı. İBB’nin “Sıfır Atık” projesi kapsamında geliştirdiği “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri”ne pet şişe atarak İstanbulkartı’na bakiye yükleme deneyimini yaşadı. Akıllı konteyneri çok beğendiği ifade eden Erdoğan, “Harika bir proje. Sıfır Atık projesi kapsamında güzel bir örnek oldu” dedi. Daha sonra Erdoğan, fuar alanındaki projeleri inceledikten sonra beraberindeki heyet ile birlikte zirvenin gerçekleştirildiği salona geçti.





ERDOĞAN: “KULLAN-AT ALIŞKANLIĞINI TERK ETMELİYİZ”

Tüketim kültüründe ‘Kullan-At’ alışkanlığının terk edilmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, “Eğer bizler, bireyler olarak bu tüketim kültürünün vadettiği 'kullan-at' kolaylıklar dünyasını reddetmezsek, çevre krizinin baş aktörleri oluruz. Gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam tarzlarını miras bırakmanın anahtarı, bireysel davranışları değiştirmektir, yani farkındalık. Doğru tercihler yaparak bize hizmet etmekle yükümlü sektörleri çevre dostu olmaya zorlayabiliriz. Gandi'nin güzel bir sözü var, 'Basit yaşa ki, başkaları da var olabilsin.' İstiyoruz ki, çocuklarımız gelecekte berrak bir gökyüzünü, mavi okyanusları ve yemyeşil ormanları sadece kitaplarda görmesin. Bu sebeple geçen yıl "Sıfır Atık" seferberliğini başlattık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gayretli çalışmalarıyla bir atık yönetim hareketi kurduk. Sıfır atık seferberliğine dahil olan tüm kurumlarımızla birlikte, hatırı sayılır bir geri dönüşüm gerçekleştirdik. Katkı veren, bu duyarlılığa katılan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sıfır Atık kapsamında sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 11 ay boyunca, 35 bin kağıt atık ayrıştırıldı. Böylece, 1.192 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak, 597 yetişkin ağacın korunması sağlandı. 23 bin kilogram plastik atık ayrıştırıldı, böylece 370 varil petrol tasarrufu yapıldı” diye konuştu.





ERDOĞAN: “ÇEVRE DOSTU BİR HAC, MÜSLÜMANLARIN DERDİ OLMALI”

Dünyanın adeta bir plastik cennetine dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, “Atık yönetimi tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi ama sevinerek gördüğüm bir şey var ki, o da Türkiye'nin bu konuda lokal değil, tüm yurtta, kapsamlı bir seferberlik içinde olması. Şunu unutmamalıyız, çevreyle kurduğumuz ilişki, bir ahlak meselesidir, dünyanın bize bir emanet olduğu bilinci ile ilgilidir. Bugünümüzden olduğu kadar gelecek nesillerin yaşam kalitesinden de sorumluyuz. Genel olarak bakıldığında, atıkların ağırlıkça yüzde 30'unu, hacimce yüzde 50'sini ambalajlar oluşturuyor. Dünya adeta bir plastik cennetine dönüşmüş durumda. 2015'te dünyada üretilen plastik miktarı 7,8 milyar tonu buldu. Bugün kişi başına 1 tondan fazla plastik düşüyor ve ne yazık ki, kontrol edilmeyen atıklar, suya karışarak hayatı zehirliyor. Günümüzde en büyük plastik üreticisi olan Çin’de her yıl, sadece bir nehirden 333 bin ton plastiğin, dünya sularına karıştığını biliyoruz. Dindarlığı hep şekil şartları üzerinden anlıyoruz. Oysa her Müslümanın, içinde yaşadığı doğaya, hayvana ve bitkiye karşı sorumluluğu vardır. Mesela Hac'da fıkhi hükümlere dikkat ettiğimiz kadar çevreye zarar vermemeye odaklanıyor muyuz? 2010'da yapılan bir istatistiğe göre 2,5 milyon hacının, ardında 100 milyon plastik şişe bıraktığını biliyoruz. Çevre dostu bir Hac, biz Müslümanlar'ın derdi olmalı. Seyahat acentelerine, sundukları hizmetin çevre dostu olup olmadığını sormalıyız. Hac seyahatimizi, arkamızda en az karbon ayak izi bırakacak şekilde tasarlamalıyız. Buna gücümüz yetmiyorsa, karbon ayak izini telafi edecek kadar ağaç dikmeliyiz” önerisinde bulundu.





UYSAL: “ÇÖPLERİ ATIK HALDEN KULLANILABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Atıkları çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesinin önemini vurgulayan Uysal, “Çevre; bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz için en önemli konu. Bu zirvede şehrimizin dünyamızın ve insanlığını geleceği konuşuldu. İstanbul çevre konusunda en kötü günlerini yaşadı, en güzel günlerini ise 1994 sonrası yaşadı ve yaşamaya da devam edecek. Çöp dağlarının patlayıp ölüm saçtığı İstanbul’da bugün 300 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede çöp gazından elektrik üretiyoruz. Asya ve Avrupa Yakası’ndaki düzenli depolama sahaları ile atıkların çevreye zararını önlüyoruz. Ancak gelişen ve nüfusu artan şehirlerde bu sistem de sürdürülebilir bir çözüm olmadı. İşte bu noktada değerli Emine Erdoğan Hanımefendi “Sıfır Atık” projesini başlattı. İsrafı önlemeyi, kaynakları daha verimli kullanmayı ve atıkları geri dönüştürmeyi amaçlayan bu proje ile yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bir şehir, bir dünya bırakmak hedefleniyor. Bu proje İstanbul’da, Türkiye’de belki de dünyada yeni bir başlangıç olacak. Biz de Büyükşehir olarak çöpleri atık halden kullanılabilir hale dönüştürmek için çalışıyoruz” diye konuştu.





UYSAL: “HER PROJEYİ ÇEVRE BİLİNCİYLE HAZILIYORUZ”

İleri derece biyoloji su arıtma seviyesinin yüzde 95’e çıkarılacağını söyleyen Uysal, “1994 yılında çevreciliğin ilk adımının atıldığı Büyükşehir olarak sorumluluklarımızın da büyük olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hazırladığımız her projeyi bu sorumluluk bilinciyle yapıyoruz. 1994 öncesinde İstanbul’da atık suların yüzde 9’u arıtılırken şuanda bu oran yüzde 99’u aştı. İleri derecede biyolojik arıtmada ise şuan yüzde 45 seviyelerindeyiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu oranı yüzde 95’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Atıkları geri dönüştürmek kadar doğayı korumak, park yeşil alan sayısını artırmak, kentimizi ağaç ve çiçeklerle süslemek de önemli. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak güzel hizmetler yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah daha güzel hizmetler de yapacağız. Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı çevre hareketini İstanbul’da zirveye ulaştırmak için çalışacağız” dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Emine Erdoğan Hanımefendiye İBB iştiraki İSTAÇ’ın Geri Dönüşüm Atölyesi’nde eski bankların parçalarından yapılan bir gitar hediye etti.

Zirvenin ikinci günü sabah programında “İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkileri ve Korunma Yolları” başlığı konuşuldu. Oturum başkanlığını İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun yaptığı panelde İBB Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen ve Ortadoğu Enerji Yatırımlar ve İş Geliştirme Müdürü Ahmet Çiçekçi yer aldı.