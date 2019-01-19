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Mevlüt Uysal karne mesajını Büyükçekmece'den verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, karne sevinci yaşayan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar diledi, iyi bir yarı yıl tatili geçirmeleri temennisinde bulundu. Sabah, Büyükçekmece muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Uysal, Cuma namazını Büyükçekmece Merkez Camii'nde kılmasının ardından Nutuk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

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Cuma Namazı sonrası Camii cemaatiyle hasbihal eden Başkan Uysal, daha sonra esnafa hayırlı işler ziyaretinde bulunarak Büyükçekmece’ye dair beklenti ve önerileri dinledi. Büyükçekmece halkının büyük sevgi gösterdiği Uysal, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Başkan Uysal programına Büyükçekmece mahalle muhtarlarıyla sabah kahvaltısında buluşarak başladı. Muhtarların şikayet, istek ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Uysal, Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildiğinde ilçeye yapacağı yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi verdi. 
Yaklaşık üç saat süren kahvaltılı toplantının ardından Başkan Uysal Büyükçekmece Merkez Camii'nde Cuma Namazı kıldı. Namazın ardından cami bahçesinde bulunan çay ocağını ziyaret eden Uysal, vatandaşlarla uzun süre sohbet edip sorunlarını dinledi.
 
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL VE TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN
Kendisini takip eden gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Uysal, "Bugün okullarımız yarı yıl tatiline girdi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize ve velililerimize iyi bir yarı yıl tatili diliyorum. Artık seçim atmosferine giriyoruz. Bu kapsamda, bugün Büyükçekmece Merkez Camisi'nin etrafındaki esnaf kardeşlerimize selam verelim dedik. Büyükçekmece, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Başkan Uysal gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından Nutuk Caddesi'ndeki esnaflara ziyarette bulundu. Esnafın istek ve şikayetlerini dinleyen Uysal hem esnaflara hem vatandaşlara karanfil dağıttı. Caddeyi başından sonuna kadar yürüyerek gezen Uysal, vatandaşlarla sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
 
BAŞKAN UYSAL’DAN GAZETECİLERE JEST
Nutuk Caddesi üzerinde yöresel tatlara ev sahipliği yapan bir dükkânda Hatay dürümü, başka bir dükkânda da kaşarlı Adana böreğinin tadına bakan Başkan Uysal, kendisini takip eden gazetecilere de börek ikram etti.
 

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