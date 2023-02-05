Mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu! Ümit Özdağ anma programına katılan Vali'yi tehdit etti

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97'nci yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla yad edildi.

Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, HÜDAPAR Bölge Koordinatörü Ihsan Özdemir, Tokat İl Başkanı Mahmut Kaya, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ile aile yakınları, Atıf Hoca'nın kabri başında yapılan duaya eşlik etti.

ÜMİT ÖZDAĞ RAHATSIZ OLDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin İskilipli Atıf Hoca'yı anma programına katılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çorum Valiliği tarafından anma programına ilişkin yapılan paylaşımı alıntılayan Özdağ, Vali Çiftçi'yi tehdit etti.

İSKİLİPLİ ATIF HOCA KİMDİR?

İskilipli Atıf Hoca, şapka kanunundan yaklaşık iki yıl önce "Frenk Mukallitliği ve Şapka" adlı bir kitap kaleme aldı. İskilipli Atıf, kitabında batının ilmini ve fennini almanın caiz olduğunu söyleyerek o günlerde bunun yerine batının ahlaksızlığının alındığını yazdı.

Kitabını yazdıktan 1,5 yıl sonra şapka kanununa muhalefet etmek suçundan tutuklandı. İskilipli Atıf Hoca 4 Şubat 1926 Perşembe günü sabaha karşı Eski Meclis binasının yakınındaki çarşıda asılarak idam edildi.