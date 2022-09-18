İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2022 Pazar / 22 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mezarın üstündeki Türk bayrağı motiflerini parçaladılar: Bu işin peşini bırakmayacağım
Güncel

Mezarın üstündeki Türk bayrağı motiflerini parçaladılar: Bu işin peşini bırakmayacağım

Adana'da Soner Aslan'ın (47) aile mezarlığının üzerine yaptırdığı Türk bayrağı motifleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parçalandı. Aslan, 'Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Çok zoruma gitti. Mezara zarar verselerdi canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım' dedi.

DHA18 Eylül 2022 Pazar 11:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Kentte belediye işçisi olarak çalışan Soner Aslan, Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'ndaki annesi Zeliha Aslan, babası Eyyüp Aslan ve ablası Çiğdem Türemiş'in yan yana olan kabirlerine bir süre önce Türk bayrağı motifleri işletti. 10 Eylül'de mezarlığa ziyarete giden Aslan, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Aile mezarlığının üzerine işlettiği Türk bayrağı motiflerini parçalanmış halde bulan Aslan, durumu mezarlıktaki güvenlik görevlilerine bildirip, sorumluların bulunmasını istedi. Olayın yaşandığı noktayı gören güvenlik kamerası olmadığını belirten görevliler, Aslan'a bayrak motiflerini kimin parçaladığını bilmedikleri cevabını verdi.

'MEZARA ZARAR VERSELERDİ, CANIM BU KADAR YANMAZDI'

DHA'ya konuşan Aslan, Türk bayrağına karşı hassasiyeti olduğunu, bu yüzden ailesinin kabrine söz konusu motifleri işlettiğini belirtti. Evinin duvarlarına bile Türk bayrağı çizdiğini kaydeden Aslan, bu saldırının bayrağa ve milli değerlere saygısızlık olduğunu belirterek, "Türk bayrağı sevdalısıyım. Her hafta mezarların bakımını yapmaya geliyorum. En son geldiğimde bu acı manzarayla karşılaştım. Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Bu çok zoruma gitti. Bayrak yerine mezara zarar verselerdi, canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım. Bu bayrakta atalarımızın, dedelerimizin mirası var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Sorumluların bulunması için şikayetçi olacağım. Bunu yapanlar bilsinler ki bayrağımız her daim dalgalanacaktır" diye konuştu.

Aslan, aile kabristanının üzerini Türk bayrağıyla örttü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.