İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3447
  • EURO
    37,414
  • ALTIN
    3022.07
  • BIST100
    8663.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mezarlıkta katledilen 6 yaşındaki Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı! Katilin pervasız halleri...
Güncel

Mezarlıkta katledilen 6 yaşındaki Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı! Katilin pervasız halleri...

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 31 Ekim tarihinde kaybolduktan sonra Feriköy Mezarlığı'nda ölü bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin, olaydan önce şüpheli M.Ö. ile birlikte yürüdüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısının rahat tavırları dikkat çekti.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Mezarlıkta katledilen 6 yaşındaki Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı! Katilin pervasız halleri...
ABONE OL

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile yürüdüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Ş.E.H'nin şüpheli M.Ö. ile birlikte caddede yürümeleri görülüyor.

ÖLDÜRÜP DÖNMÜŞ

Şüphelinin bir süre sonra aynı caddeden tek başına yürüyerek dönmesi görüntülerde yer alıyor.

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

Ş.E.H'nin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.