İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mezarlıktaki görüntüler isyan ettirdi! İBB'nin ölüye de saygısı yok
Güncel

Mezarlıktaki görüntüler isyan ettirdi! İBB'nin ölüye de saygısı yok

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki bazı mezarlıklarda ortaya çıkan görüntüler ziyaretçilerin tepkisini çekti. Vatandaşlar, 'CHP zihniyetinin ne diriye ne de ölüye hizmet ve saygısı yok' sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Akşam Gazetesi30 Mayıs 2026 Cumartesi 08:18 - Güncelleme:
Mezarlıktaki görüntüler isyan ettirdi! İBB'nin ölüye de saygısı yok
ABONE OL

Kurban Bayramı'nda milyonlarca vatandaş yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıklara akın etti. Ancak İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki bazı mezarlıklarda ortaya çıkan görüntüler ziyaretçilerin tepkisini çekti.

MEZARLAR GÖRÜNMÜYOR

AKŞAM'ın Ulus, Zincirlikuyu, Ayazağa, Topkapı ve Karacaahmet Mezarlığı'nda yaptığı incelemelerde mezarın otlar arasında kaldığı görüldü. Özellikle Topkapı Mezarlığı'nda bazı mezarların çevresini kaplayan yabani otların diz boyunu aştığı, bazı mezar taşlarının ise görünmez hale geldiği dikkat çekti.

Ayazağa Mezarlığı

ÖLÜYE DE SAYGILARI YOK

Yürüyüş yollarına kadar taşan otlar nedeniyle ziyaretçilerin mezarlar arasında ilerlemekte zorlandığı görüldü. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yalnızca uzayan otlar değil, biçildikten sonra toplanmayan ot yığınları da dikkat çekti. Bazı bölümlerde kesilen otların mezarların üzerine, yürüyüş yollarına bırakıldığı görüldü. Benzer görüntüler Karacaahmet ve Topkapı'da da objektiflere yansıdı. Topkapı Mezarlığı'na yakınlarını ziyarete gelen Murat Aksoy, "CHP zihniyetinin ne diriye ne de ölüye hizmet ve saygısı yok. Geçmiş dönemlerde böyle bir ihmal görmedik" dedi. İsmet Dağlı ise şunları söyledi: "Kendi mezarımızın etrafını temizliyoruz. Hizmet çok kötü"

Ulus Mezarlığı

Ulus ve Zincirlikuyu mezarlıklarında boş mezar yeri bedeli 334 bin 896 TL..

  • mezarlıklar

ÖNERİLEN VİDEO

Yol verme kavgasında taksiciyi bıçakladı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.