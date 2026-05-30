Kurban Bayramı'nda milyonlarca vatandaş yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıklara akın etti. Ancak İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki bazı mezarlıklarda ortaya çıkan görüntüler ziyaretçilerin tepkisini çekti.

MEZARLAR GÖRÜNMÜYOR

AKŞAM'ın Ulus, Zincirlikuyu, Ayazağa, Topkapı ve Karacaahmet Mezarlığı'nda yaptığı incelemelerde mezarın otlar arasında kaldığı görüldü. Özellikle Topkapı Mezarlığı'nda bazı mezarların çevresini kaplayan yabani otların diz boyunu aştığı, bazı mezar taşlarının ise görünmez hale geldiği dikkat çekti.

Ayazağa Mezarlığı

ÖLÜYE DE SAYGILARI YOK

Yürüyüş yollarına kadar taşan otlar nedeniyle ziyaretçilerin mezarlar arasında ilerlemekte zorlandığı görüldü. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yalnızca uzayan otlar değil, biçildikten sonra toplanmayan ot yığınları da dikkat çekti. Bazı bölümlerde kesilen otların mezarların üzerine, yürüyüş yollarına bırakıldığı görüldü. Benzer görüntüler Karacaahmet ve Topkapı'da da objektiflere yansıdı. Topkapı Mezarlığı'na yakınlarını ziyarete gelen Murat Aksoy, "CHP zihniyetinin ne diriye ne de ölüye hizmet ve saygısı yok. Geçmiş dönemlerde böyle bir ihmal görmedik" dedi. İsmet Dağlı ise şunları söyledi: "Kendi mezarımızın etrafını temizliyoruz. Hizmet çok kötü"

Ulus Mezarlığı

Ulus ve Zincirlikuyu mezarlıklarında boş mezar yeri bedeli 334 bin 896 TL..