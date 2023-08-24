Mezgit avına çıkan balıkçı nadir bulunan ve pahalı olan kırlangıç balığını yakaladı

Perşembe ilçesi açıklarında mezgit avına giden balıkçıların ağına takılan 5 kilogramlık kırlangıç balığı görenleri şaşırttı. Geçen yıllarda sık avlanan ancak son zamanlarda nadir görülen balık, Perşembe ilçesindeki bir balıkçı tezgahında yerini aldı. 5 kilogram ağırlığındaki kırlangıç balığı, boyutu ve görüntüsü nedeniyle insanların da dikkatini çekiyor.

"UZUN ZAMANDAN BU YANA BÖYLE BÜYÜK GELMEMİŞTİ"



10 yıl öncesine kadar bu balığı tezgahlarına sürekli olarak koyduklarını ancak artık ayda bir kez gördüklerini söyleyen balıkçı Erdal Çamaş, "Bu balık bundan 10 yıl önceye kadar denizlerde epey vardı ancak son zamanlarda artık azaldı, çok nadir çıkıyor. Kimi zaman ayda 2-3 kere gelir ancak şimdiye kadar gelenlerin en büyüğü bu, 5 kilogram geldi. Bundan öncekiler en fazla 3 kilogram oluyordu. Türü az olan bir balık, Perşembe ilçesinde mezgit ağlarına takıldı. Fiyat olarak kilogramı ortalama 400-500 TL arasında satılıyor. Değerli ve lezzetli bir balık" diye konuştu.

Balığı merak ettiği için fotoğraflarını çektiğini söyleyen İbrahim Taha Korkmaz ise nadir çıktığı ve bu denli büyüğünü gördüğü için şaşırdığını söyledi.