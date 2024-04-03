MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Partimizin çoğunu az göstermeye çalışılmasına seyirci kalmayız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yerel seçimlerin neticeleri üzerinden MHP'nin çoğunu az göstermeye çalışılmasına seyirci kalmayız. Kayıplarımızın öne çıkarılıp kazançlarımızın yok sayılmaya çabalanmasına müsaade etmeyiz. MHP'nin siyaseten etkisizleştirmeye çalışılmasını görmezden gelmeyiz." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimlerin üzerinden günler geçmesine rağmen, bazı çevrelerde MHP hakkındaki spekülasyonları canlı tutma ve MHP aleyhinde algı operasyonlarını sürdürme hevesinin gözlemlendiğini iddia etti.

Kerameti kendilerinden menkul birtakım kişi ve çevrelerin, meselenin gerçekliğinden uzaklaşarak, gerek televizyon kanalları gerekse yazılı basın ve sosyal medya vasıtasıyla MHP hakkında maksatlı siyaset mühendisliğine soyunduğunun gözlemlendiğini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Öncelikle şu hususun altını hassasiyetle çizmek isteriz, aziz milletimiz iradesini sandığa aksettirmiş ve her partiye, herkese çok anlamlı mesajlar vermiştir. Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olarak MHP, bu mesajlardan gereken dersleri çıkarmıştır. Milli irade karşısında bütün siyasi partilerin boynu kıldan incedir. Alınan sonuçlar elbette çarpıcıdır. Ancak söz konusu olan yerel seçimlerdir ve Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonuçlarını kendi dinamikleri içinde analiz etmek icap eder."

Yerel seçimlerde ortaya çıkan tabloyu genel seçim mantığıyla nitelendirmeye ve anlamlandırmaya çalışmanın büyük hata olacağını vurgulayan Yalçın, bu şekilde yapılan tespit, tahlil ve değerlendirmelerin, iddia, söz ve mesuliyet sahiplerini yanlış yollara sevk edeceğini belirtti.

- "KÜÇÜMSENMESİNE SESSİZ KALMAYIZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:

"Konu partimizce çok yönlü ele alınıp ortaya çıkan sandık aritmetiğinin sebepleri üzerinde rasyonel, objektif metot ve kriterler esas alınarak şimdiden çalışmalara başlanmıştır. Hal böyleyken yerel seçimlerin neticeleri üzerinden MHP'nin çoğunu az göstermeye çalışılmasına seyirci kalmayız. Kayıplarımızın öne çıkarılıp kazançlarımızın yok sayılmaya çabalanmasına müsaade etmeyiz. Partimizin siyasetteki özel mevkiinin hedefe konulması karşısında suskun durmayız. MHP'nin siyaseten etkisizleştirmeye çalışılmasını görmezden gelmeyiz. Seçimlerde husule gelen siyasi tablonun saptırılmasına, belediyelerdeki el ve görev değişikliklerinin fırsatçılık yapılarak başka mecralara çekilmesine göz yummayız. Aylardır sahada gecelerini gündüzlerine katan cefakar, fedakar dava arkadaşlarımızın emeklerinin yok sayılmasına, tezyif ve tahfif edilmesine izin vermeyiz. Partimizi her şart altında destekleyen vefalı seçmenlerimizin gösterdiği teveccühün küçümsenmesine sessiz kalmayız."

Yalçın, en gerçekçi ve doğru yaklaşımın, partilerin genel oy dağılımının, il genel meclisinde verilen müstakil oylar üzerinden belirlenmesi olduğunu ifade ederek, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız'ın bugün açıkladığı gibi YSK verilerine göre, MHP'nin Mahalli İdareler Seçimlerinde il genel meclisi oy oranı yüzde 16,62'dir. Buna göre MHP üçüncü parti konumundadır. MHP birçok yerde Cumhur İttifakı bünyesinde seçimlere girmiştir. Genel oy dağılımı değerlendirilirken, bu olgu münhasıran ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "ÇOCUKÇA SEVİNÇLER YERİNİ DEMOKRATİK OLGUNLUĞA BIRAKMALIDIR"

Türkiye'nin önünde uzun bir 4 yıl, çözüm bekleyen iç ve dış sorunlar bulunduğunun altını çizen Yalçın, iç barış ve huzurun, birlik ve bütünlüğün muhafazası için partilerin siyasi tavırlarının kuyumcu titizliğiyle tartılmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla medya organlarının bu vetireye olumlu, yapıcı, sorumlu politikalarla katkıda bulunmasının beklentileri olduğunu kaydeden Yalçın, beyhude tartışmalarla vakit zayi etmek yerine, aşılması gereken küresel ve bölgesel engellere odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Bunun sadece siyasi partiler için değil, Türk demokrasisi ve toplumsal bünye içinde rol üstlenen bütün aktörler için bir vecibe olduğuna dikkati çeken Yalçın, şu görüşleri paylaştı:

"Çocukça sevinçler, zafer oyun havaları, psikolojik tatmin seansları, artık yerini demokratik olgunluğa bırakmalıdır. Faydasız kötüleme, karalama kampanyalarından vazgeçilerek demokratik barış ikliminin egemen kılınmasına katkıda bulunulmalıdır. Ayaklar yere değmelidir. Göğe erdiği sanılan başlar, çabucak dağılacak bulutlardan inmelidir.

Rüzgarın estiği yöne doğru kanat çırpanların, en ufak fırtınada meçhule, hiçliğe savrulduklarına çokça şahit olunmuştur. İklim değişikliği, dünyanın olduğu kadar, toplumların da geleceğini etkilemektedir.

Siyasette de iklim veya mevsim değişikliği yaşanabilmektedir. Siyasetin yazı var, kışı vardır. Her seçimin de sonrası, arkası vardır. Oylar emanet, mevkiler muvakkattir. Baki kalan devlet, hakim olan millettir. MHP olarak millet iradesine saygı göstereceğiz. Devletin bekasını kıskançlıkla gözeteceğiz. Türkiye'nin zaman ve takat yitirmesi için değil, güç kazanması, yükselmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Hükümete köstek değil, destek olacağız. Zira Türkiye kazanınca millet kazanacaktır."

Yalçın, Türkiye'nin, kayıplarını telafi edecek, sorunlarını çözecek kuvvet ve kudrette olduğunu vurgulayarak, "21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı" olacağı tezlerinin bir ütopyadan ibaret olmadığını, Cumhur İttifakı ve MHP'nin bu uğurda üzerine düşen görevi yerine getirmek için inanç, sabır ve tevekkülle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.



Semih Yalçın, Türkiye'yi dünyada ve bölgesinde lider ülke konumuna getirme ülküsü yolunda kararlılıkla ilerleneceğini belirtti.