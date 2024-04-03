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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan ''yerel seçim sonuçlarına'' ilişkin açıklama: Kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'MHP'nin aldığı oylar ve oranlarıyla ilgili gerçek dışı haberler yapıldığını' belirterek, 'MHP'nin oy oranlarının özellikle DEM'in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir.' ifadesini kullandı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan ''yerel seçim sonuçlarına'' ilişkin açıklama: Kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir
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Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe ve 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldığını anımsattı.

Feti Yıldız, Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan seçimlerde MHP'nin 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe ve 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazandığını bildirdi.

Seçimlerle ilgili tüm bilgilerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilgili kurumlarca kamuoyuyla anbean paylaşıldığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, akıllı teknolojilerin haberleşme sistemimize girmesi, alınan sonuçların farklı kaynaklardan doğrulanması imkanlarının bulunduğu bir süreçte MHP'nin aldığı oylar ve oranlarıyla ilgili gerçek dışı haberler yapıldığı görülmektedir. MHP'nin oy oranlarının özellikle DEM'in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir.

Mahalli idareler seçimlerinde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. YSK verilerine göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İl Genel Meclisinde partilerin ulaştığı oy oranları, AK Parti yüzde 32,16, CHP 23,19, MHP yüzde 16,62, DEM Parti yüzde 7,89, Yeniden Refah Partisi yüzde 6,5'dir."

  • MHP oy oranı
  • DEM oy oranı
  • Feti Yıldız

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