MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP'nin Türkiye ile bağı kopmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türk milliyetçiliği, Türk milletinin veya Türk halkının var olan tüm birikim zenginliğini herhangi bir kaygı ve korku duymadan sahiplenmiş, her zaman savunmuştur

* Milletine ve memleketine kara sevda ile bağlanmış, şuurlu bir mensubiyetin 55 yıl evvel siyaset sahnesine çıkması çığır açan bir olaydır.

* "Dik baş, tok karın, mutlu yarın" diyerek haklı mücadelemizi sürdürdük.

* 55 yıldır türlü ihanet ve oyunlarla önümüzü kesmeye çalıştılar. Hiçbir ihanete boyun eğmeyeceğiz.

* 55 yıl; inançtır, iradedir, iddiadır. 55 yıl boyunca ihanetlerle yolumuzu kesmek istediler, başarılı olamadılar. Tuzak kurdular, iftira attılar ama şükürler olsun ki hayalleri kabusa döndü.

* 55 uzun yıl boyunca ihanetlerle yolumuzu kesmek istediler başarılı olamadılar. Aramızdan devşirdikleriyle karşımıza geçtiler hesapları tutmadı.

* Hakkın ve halkın davasını sekteye uğratacak bir alçak henüz doğmamış, doğması da beklenmemelidir.

* Millet olma halinden daha güçlü bir yapı yoktur. Vazgeçemeyeceğimiz çerçeve millettir.

* Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, can emanetimizi de ülkücü olarak teslim edeceğiz.

* Bizim vazgeçemeyeceğimiz ana çerçeve millet gerçeği ve geleneğidir. Milliyetçilik bu gerçek ve geleneğin şuurla kavranması sorumlulukla korunmasıdır.

* Karşımıza çıkan fitnelerin azı dişini ya sökeceğiz ya da kıracağız. Aziz ülkücü şehitlerimize mahcup olmayacağız. Hiçbir hıyanete boyun eğmeyeceğiz. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık. Ecel kapımızı çaldığında da can emanetini inşallah ülkücü olarak teslim edeceğiz.

* Alper Gezeravcı gururumuzdur. Gezeravcı kardeşimize "vatanına hoş geldin" diyorum.

* MHP için cihan hakimiyetinin yanı sıra uzay hakimiyeti mefkuresinin de perdesi açılmıştır.

* Türkiye Cumhuriyeti, yeni yüzyılda dev gibi başını yukarı kaldırmış, uzayı da kapsamına almıştır. Artık uzaya da Türkçe bakmanın zamanı gelmiştir.

* Türk ve Türkiye Yüzyılı, barış ve huzur içinde yaşamanın, yüksek hedefleri milli birlik ve kardeşlikle yakalamanın muazzam imkanlarıyla doludur.

* Bugünün Türk insanı, yarınların muzaffer bir simasıdır.

* Başarmanın sınırı, mücadelenin sonu yoktur. Gelecek Türkiye'nindir gelen Türk asrıdır.

* Çağın öznesi olmak yerine, piyonluğuna talip olanları hayatımızdan çekip çıkaralım.

* İçe kapanırsak, birbirimize düşersek, kardeşçe yaşamak yerine kutuplaşıp kavgayı tercih edersek, çağın gelişmelerini yorumlamakta geç kalırsak uyarıyorum ki çok ağır bedeller ödememiz kaçınılmazdır.

* Ne CHP'nin ne silik gölge gibi duran diğer muhalefet partilerinin siyasi gündemi ülkemizin gerçekleriyle örtüşmemektedir.

* Türkiye düşmanlarının tadilatından geçip, kaynağı ile bağlarını koparan muhalefet partilerinin, sığ ve kısır bir polemik gündeminde sürüklenmeleri seçenek olmaktan çıktıklarının göstergesidir.

* 31 Mart'ta hepsinin foyası ortaya çıkacak. Ne CHP'nin ne muhalefetin Türkiye derdi yok.

* Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin çalı gibi gezmesin. Çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz.

* Özgür bey, ayakkabı mağazası gibisiniz. Sizde her ayağa uygun bir numara olduğunu görüyorum.

* CHP'nin Türkiye ile bağı kopmuştur. CHP, PKK'nın çekim alanına girmiştir.

* 31 Mart'ta Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yerel yönetimle kenetleyecektir.

* CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir. CHP'nin adam olması diye bir şey asla mümkün değildir.

* CHP'nin DEM'lenmesi başka bir demdir. Kime değerse değirmen gibi öğütmekte, yemini Türkiye düşmanlarına yem etmektedir.

* Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir.

* Osmanlı İmparatorluğu, Türk milletinin medarı iftiharıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nu karalamaya ve aşağılamaya teşebbüs etmek bir haçlı kafasıdır.

* Büyükerşen'in sözleri CHP'nin özeti. CHP'nin adam olması gibi bir şey söz konusu değil

* 48 gün sonra zilletin yönetimi altında bulunan belediyeler, Cumhur'un iradesi ile küllerinden yeniden doğacak ve meşale gibi bu yüzyılı aydınlatacaktır.

* Türk milleti harabeye dönmeyecek, harabeye dönüştürmeye çalışanların da hesabı sorulacaktır.

* Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı ve tarihteki Türk devletlerinin payidar olacak son halkasıdır.

* Sayın Cumhurbaşkanının, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır.