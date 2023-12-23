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  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ' Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir.' ifadelerine yer verdi.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 14:05 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir
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MHP Genel Başkanı Bahçeli X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

"Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir." ifadelerine yer verdi.

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