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MHP lideri Devlet Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum

30 Mart 2020 Pazartesi 22:06 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 22:19
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. “Biz Bize Yeteriz” diyerek başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası” hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.

Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. “Biz Bize Yeteriz” diyerek başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası” hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.

İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz."

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