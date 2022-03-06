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MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Kılıçdaroğlu ve CHP'nin oluşturduğu gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini aziz milletimiz ile paylaşacağız

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki CHP'nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini aziz milletimiz ile paylaşmaya gayret edeceğiz.' dedi.

AA6 Mart 2022 Pazar 00:51 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 00:51
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Büyükataman, Bandırma'daki bir davet salonunda gerçekleştirilen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hiç olmadığı kadar sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Gerçekleştirdikleri etkinliklerle milli meseleleri anlatmayı hedeflediklerini belirten Büyükataman, "Refleksleri bizimle örtüşen CHP'li seçmen kitlesine ulaşarak Kılıçdaroğlu yönetimindeki partisini onların varsaydığı parti olmaktan çok farklı noktalara evrildiğini anlatacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin ciddi bir kuşatma, ihanet ve dayatmayla karşı karşıya olduğunu öne süren Büyükataman, şunları belirtti:

"Her türlü siyasi hesap çıkarlarını bir kenara bırakarak adeta bir kader seçimi olan telafisi olmayan 2023 seçimlerinde ülkesine sahip çıkmasının önemini ve bunun milletçe omuzlarımıza tevdi edilmesini anlatacağız. Emin olalım ki Türkiye varsa biz varız. Türkiye varsa AK Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Diğerleri var. Bu itibarla bıkmadan usanmadan etrafımızdaki bu ihanet senaryolarını Kılıçdaroğlu ile yönetimindeki CHP'nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini aziz milletimiz ile paylaşmaya gayret edeceğiz."

Toplantıya, MYK Üyesi İbrahim Ünal, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin, Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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